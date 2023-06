Gospodarstwo domowe Netflix: czym jest dla serwisu i jak je aktualizować?

Jak Netflix weryfikuje przynależność do gospodarstwa domowego? W prosty sposób - przez WiFi. W związku z tym, że gospodarstwo domowe Netflix można ustawić również na telewizorze, to wszystkie zalogowane urządzenia, które korzystają z tego samego połączenia internetowego, co telewizor, zostaną automatycznie włączone do gospodarstwa domowego. Ci, którzy nie zaliczają się do grona szczęśliwców w gospodarstwie domowym, a chcą nadal korzystać z czyjegoś konta, będą musieli uiszczać comiesięczną dodatkową opłatę w wysokości 9,99 zł, by móc oglądać netfliksowe treści ze swojego dotychczasowego profilu.