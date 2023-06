Netflix i jego nieznane możliwości. Zebraliśmy nowe i ukryte funkcje na platformie

Teraz, kiedy Netflix rozpoczął swoją krucjatę w związku ze współdzieleniem konta, być może jedyną przydatną wskazówką będzie to, jak przenieść swój profil, by zachować wszystkie rekomendacje i historię oglądania w serwisie. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na platformie chwilę dłużej, sprawdź wszystkie funkcje, o których być może nie miałeś pojęcia, a które znacząco mogą zmienić twoje podejście do korzystania z Netfliksa.