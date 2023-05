Netflix w 4K za niecałe 3 dychy miesięcznie bez łamania regulaminu? To możliwe, ale jest jeden warunek

Łączny koszt usługi, z której można korzystać w 3 lokalizacjach, to tym samym 80 zł miesięcznie, a 80 zł podzielone przez trzy daje ~26,66 zł od osoby - i tyle de facto kosztować będzie dostęp do usługi dla każdego członka takiego triumwiratu i to w zgodzie z regulaminem. Jedyny warunek jest taki, że trzeba we własnym zakresie znaleźć chętnych na taki układ, a potem się rozliczać wzajemnie między sobą (czy to co miesiąc, czy to np. na rok z góry).