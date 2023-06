Netflix zablokował ci konto. Co da się z tym zrobić?

Zgodnie z zapowiedziami, Netflix wprowadza dodatkowe opłaty dla osób spoza danego gospodarstwa domowego, które współdzielą konto z jego właścicielem. Udostępnianie haseł osobom spoza jednego miejsca zamieszkania ma być utrudniane - tak bardzo, że w końcu część klientów, chcąc zachować dostęp do biblioteki platformy, będzie musiała dopłacić (dokładnie 9,99zł za dodatkową osobę, do dwóch na jednym koncie przy najdroższym pakiecie). Osoba, którą chcemy dołączyć, musi zarejestrować na Netflix własne konto, ale nie musi osobiście opłacać abonamentu.



No i się zaczęło: od kilku dni Netflix blokuje konta, zachęcając jednocześnie do utworzenia nowego. Ekrany Polaków obiegł komunikat: "Ten telewizor nie jest przypisany do Twojego gospodarstwa domowego Netflix". Co robić? Jak się z tym legalnie (podkreślam ostatnie słowo!) uporać?



