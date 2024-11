Rob jest w ogóle bohaterem wyjątkowym, który przełamuje obecne w komediach romantycznych stereotypy. W "Miłości na nowo" to właśnie on jest rozdarty, i to właśnie on, na modłę Bridget Jones, wzdycha do Miry przy akompaniamencie piosenki "All by Myself" (autorstwa Celine Dion swoją drogą). Można powiedzieć, że przejął on te wszystkie cechy typowe dla kobiecych postaci w komediach romantycznych, pokazując cały wachlarz emocji, co wychodzi mu całkiem fajnie. Bohater grany przez Sama Heugjana rozwija swoje uczucie do Miry wraz ze stopniowym rozumieniem twórczości Celine Dion, która przypadkowo ma okazję być matką chrzestną relacji Roba i Miry.