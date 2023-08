Gal Gadot już przymierza koronę królowej Netfliksa. Ten film akcji będzie hitem

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają kino akcji. Dlatego platforma co chwilę karmi nas nowymi należącymi do gatunku tytułami, a subskrybenci prowadzą życie pełne widowiskowych walk i dynamicznych strzelanin. No dobra, różnie to wychodzi, bo "Operacja Soulcatcher" z mijającego tygodnia porwać widzów nie ma szans. Niesmak po polskim filmie niedługo pomoże nam zmyć Gal Gadot w wybuchowym thrillerze szpiegowskim.



Wygląda na to, że "Misja Stone" ma wszystko, co potrzebne, aby stać się hitem. I nie chodzi tylko o gwiazdę w głównej roli, bo przecież, jak wskazuje trailer, dynamicznej akcji tu nie zabraknie. Gal Gadot wciela się w agentkę tajnej organizacji, której celem jest utrzymanie pokoju na świecie. Próbuje powstrzymać hakerkę przed wykradnięciem tajnej broni. I w tym właśnie celu bije się, strzela, skacze z góry ze spadochronem i biega po wybuchającym samolocie. Szykuje się zapierające dech w piersiach widowisko.