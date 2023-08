Netflix przesuwa premiery swoich ważnych filmów na 2024 rok. Które tytuły zaliczą opóźnienie?

Co najmniej sześć filmów, które miały mieć swoją premierę w bibliotece Netfliksa w najbliższych miesiącach, zadebiutuje dopiero w 2024 roku. Są to tytuły, do których scenariusze powstały na długo przed rozpoczęciem strajku aktorów i scenarzystów w USA; część z nich została już zresztą nakręcona. Nie znamy oficjalnego powodu opóźnień, można jednak wnioskować, że ich przyczyną jest chęć dopracowania całości i wprowadzenia pewnych zmian. Istnieje również podejrzenie, że zabieg jest celowy - w związku z protestami w przyszłym roku do streamingu trafi mniej filmów i seriali, niż planowano. Przesunięcie premier może być zatem sposobem na zapełnienie przerzedzonych ramówek i załagodzenie kryzysowej sytuacji.



