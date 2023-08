Zapowiedziany przed laty film akcji z Jackiem Chanem i Johnem Ceną wylądował na Netfliksie. Jest tragiczny

"Zaginiony" obraz Waugha powinien był pozostać w filmowym limbo - wszystkim widzom, którzy dali się złowić na nazwiska odtwórców głównych ról, wyszłoby to na dobre. Twórcom również - nie musieliby bowiem mierzyć się z zalewem słusznej, ale bezwzględnej krytyki. "SNAFU" jest bowiem produkcją ze wszech miar nieudaną.



Skupiony na strzelaninach i pościgach thriller najbardziej zawodzi tam, gdzie powinien być dopieszczony - nawet kosztem fabuły. Nic z tego: realizacja przywodzi na myśl najtańsze, przeznaczone wyłącznie do dystrybucji fizycznej paździerze w starym stylu. Nie skłamię, jeśli napiszę, że dawno nie widziałem tak groteskowego CGI w filmie akcji - a przecież "Hidden Strike" z 80 mln dol. budżetu nie należy do najtańszych produkcji. Wszystko wydaje się tu plastikowe, sterylne, sztuczne lub wręcz kreskówkowo nierealne. Nawet strzelaniny i walki zawodzą - jasne, Chan ma już swoje lata i trudno oczekiwać od niego akrobacji na miarę starszych produkcji, ale i tak dałoby się wycisnąć z tych sekwencji znacznie więcej dzięki dublerom i reżyserskim sztuczkom.