Polska uderza w Netfliksa nowym filmem akcji. Na platformie będzie się dużo działo

To nie jest błąd, to nie są ćwiczenia. Najnowszy film aktorski o Spider-Manie ze stajni Marvela w poniedziałek trafi na platformę Netflix. "Bez drogi do domu" dołączy tym samym do dostępnych już od jakiegoś czasu na platformie pozostałych produkcji z Człowiekiem Pająkiem, czyli trylogii Sama Raimiego, "Homecoming", "Daleko od domu" czy "Spider-Man: Uniwersum". Czy potrzebujecie lepszego pretekstu, aby zrobić sobie maraton tych właśnie tytułów superbohaterskich?



"Spider-Man: Bez drogi do domu" to tylko początek interesujących premier, jakie Netflix szykuje na przyszły tydzień. W nadchodzących dniach zrobi się gorąco. Z 2. częścią 2. sezonu do serwisu powróci "Prawnik z Lincolna" i poznamy dalsze losy bohaterów "Heartstoppera". Zanim to jednak nastąpi, Polska skopie subskrybentom tyłki. Ekhm, przynajmniej taki ma plan.



