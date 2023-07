Tom Cruise: niemożliwe od ręki, cuda zajmują chwilę. „Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1” - recenzja

Biorąc to wszystko pod uwagę, film oceniam pozytywnie, a każdy fan serii powinien go obejrzeć na dużym ekranie. Do tego jeśli ktoś nie śledził serii uważnie lub nie oglądał poprzednich części wcale… i tak będzie się dobrze bawił! Produkcja co prawda w wielu momentach wspomina wydarzenia z poprzednich odsłon, ale w taki sposób, że nowy widz sobie to, co trzeba, wykoncypuje z kontekstu.