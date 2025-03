Ej Netflix, nie darujemy ci tej nocy. Nie prześpimy jej przez twoje seriale

Umówmy się, tak właśnie działa Netflix. Zalewa swoich użytkowników takimi ilościami treści, żeby nie mieli czasu na nic innego. Na platformę ciągle wpadają jakieś nowości - tak oryginalne, jak i na licencji. Jest tego tyle, że serwis nawet nie informuje o wszystkich premierach i subskrybenci muszą je odkrywać na własną rękę. Tak było w mijającym tygodniu, bo przecież we wtorek do usługi bez żadnych zapowiedzi wpadło "U Pana Boga w Królowym Moście" - najnowsza odsłona kultowej serii polskich komedii, która jeszcze do niedawna gościła w kinach.



To w ogóle dobry czas dla użytkowników Netfliksa, którzy cenią sobie rodzime produkcje. Platforma co chwilę dodaje do swojej biblioteki kolejne polskie tytuły. Ten rok zaczęła od "Wzgórza psów" i "Kibica", a w tym miesiącu prócz "U Pana Boga w Królowym Moście" dorzuciła jeszcze "Simonę Kossak" i "Zgon przed weselem". Coś pominąłem? Na pewno, ale chodzi mi o to, że dostajemy mnóstwo zrealizowanych w naszym kraju filmów oraz seriali i w najbliższym czasie to się nie zmieni.