Netflix skasował aż dwa Wiedźminy. Są też złe wiadomości

Ta ostrożność nie dziwi. Netflix miał już wcześniej nieprzyjemne doświadczenia ze spin-offami osadzonymi w wiedźmińskim świecie: okropny miniserial aktorski „Rodowód krwi” spotkał się przecież z bardzo chłodnym przyjęciem, choć animowany film fantasy „Zmora wilka” odniósł pewien sukces.



Teraz jednak kolejne planowane rozgałęzienia tej franczyzy trafiły do kosza. Oprócz skasowania „The Rats”, Netflix całkowicie porzucił także projekt niezatytułowanego serialu animowanego, który miał być skierowany do młodszej widowni. Niewiele wiadomo na temat fabuły tej produkcji, ponieważ nigdy nie została oficjalnie ogłoszona - i wygląda na to, że już nie zostanie.



Redanian Intelligence potwierdza, że animacja „Syreny z głębin” to ostatni spin-off stworzony przez Netfliksa. To wszystko wygląda jak wieszczony od dawna koniec romansu wiedźmina z serwisem, a jednak... Całkiem niedawno showrunnerka Lauren S. Hissrich zapewniała, że ma w planach kolejne spin-offy. W rozmowie z magazynem „SFX” wyznała: