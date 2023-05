"Kleopatra była czarna" - serial, który już rozwścieczył Egipcjan wchodzi na Netfliksa

Najgłośniejszą premierą mijającego tygodnia na Netfliksie bez wątpienia była "Królowa Charlotta", czyli spin-off bijących rekordy popularności "Bridgertonów". Prócz tego dostaliśmy też mocne uderzenie pod postacią "Sanctuary". To w końcu nietuzinkowy serial sztuk walk, bo traktuje o sumo. Jakby po takich nowościach na platformie nie było wystarczająco gorąco, zaraz zrobi się jeszcze goręcej.



W przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutuje "Królowa Kleopatra", która już od pierwszego trailera wzbudza kontrowersje. Dlaczego? "Nie obchodzi mnie, co ci mówili w szkole, Kleopatra była czarna" - po takich słowach padających w zwiastunie, można się domyślić, o co poszło. Wściekłości konserwatystów o rasistowskich poglądach można było się spodziewać, ale tym razem sprawa ma nieco inny wymiar niż zazwyczaj.



