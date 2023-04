Netflix pokazał trailer dokumentu i zbaitował widzów. Chodzi o czarnoskórą Kleopatrę

Wyprodukowany przez Jadę Pinkett Smith serial trafi do serwisu dopiero 10 maja i poruszy między innymi wywołującą od lat liczne spory kwestię pochodzenia i wyglądu Kleopatry. Sprawa jest dość skomplikowana, bo pierwsze teorie o ciemnym odcieniu skóry królowej pojawiły się już bardzo dawno temu i do teraz wskazuje się na pewne poszlaki sugerujące jej afrykańskie pochodzenie - serial najpewniej omówi i zbada tę kwestię, wątpliwe jednak, by nie wspomniał o obecnym konsensusie. Tak czy inaczej, oskarżenia o "fałszowanie historii" przed seansem są, jak to zwykle bywa, pośpieszne i napędzane zwykłą frustracją, nie zaś potrzebą "walki o prawdę".