Na Netfliksa zmierza serial sztuk walk. Inny niż wszystkie, które widziałeś

W mijającym tygodniu Netflix - jak to zresztą ma w zwyczaju - zasypał nas gorącymi nowościami i powrotami. Z litości warto zrzucić zasłonę milczenia na polską komedię romantyczną "Gorzko, gorzko!", ale warto wspomnieć o opartej na faktach skandynawskiej "Pielęgniarce", czy francuskim, napakowanym akcją "Aliasie". Prócz tego dostaliśmy też 2. część 2. sezonu "Firefly Lane" i kontynuację "Łasucha". W nadchodzących dniach również będzie się w serwisie działo. Choć już nie tak dużo.



Nie ma co owijać w bawełnę. Netflix troszeczkę zwalnia tempa i rozleniwia się na majówkę. W przyszłym tygodniu na platformę wpada zaledwie garstka premier. Ale za to jakich! Miłośnicy "Bridgertonów" już zacierają ręce na "Królową Charlottę". A ci, co lubią patrzeć, jak inni walczą, powinni zainteresować się "Sanctuary".