Największy polski hit tego roku wbija na Netfliksa. Widzieliście go w kinach i obejrzycie drugi raz

Netflix rozpoczyna polską ofensywę. Chwilę temu zapowiedział mnóstwo rodzimych filmów i seriali na nadchodzące miesiące. Na pierwszy ogień idzie kryminał. "Kolory zła: Czerwień" opowiada historię morderstwa w Trójmieście, które ujawnia przestępcze podziemie. Na próbę zostaje wystawiony nie tylko prokurator, ale też próbująca dociec prawdy, pogrążona w żałobie matka. W głównych rolach zobaczymy Maję Ostaszewską i Jakuba Gierszała. Ale to dopiero pod koniec miesiąca, 29 maja. Do tej pory dostaniemy zrealizowane w naszym kraju tytuły na licencji. Dołączą one do tego, co chwilę temu pojawił się w serwisie.



Jeśli powstrzymaliście się od obejrzenia polskiej nowości na Netfliksie, to zaoszczędziliście sobie sporo nerwów. "Dziewczyna influencera" to bowiem wyrób filmopodobny, którego reżyser obnaża przed nami mhroczne kulisy świata internetowych celebrytów. Mówiąc w skrócie: wszedł na Instagrama, poczytał coś o OnlyFans, zrobił z tego scenariusz i odpalił CS-a. Wszystko to zajęło mu maksymalnie godzinę. Tak się przynajmniej wydaje, oglądając produkcję. Prócz ładnych widoków nic w niej nie ma, a w szczególności brakuje jej sensu i logiki. Czujcie się ostrzeżeni.