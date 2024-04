"Sprawa Asunty" to kolejna udana produkcja Netfliksa. Ta wstrząsająca historia wydarzyła się naprawdę

Miniserial wzbudza zainteresowanie już od pierwszych minut seansu. Po części dlatego, iż jest on oparty na prawdziwej historii, a po części ze względu na to, że jest stylizowany na produkcję true crime - wiele fragmentów zostało nagranych na wzór realnych ujęć z kamer, co sprawia, że zostajemy wciągnięci w tę tragiczną historię jeszcze głębiej. Mocny początek sprawia, że nie zastanawiamy się jednak, kto zabił - zamiast tego zadajemy sobie pytanie, dlaczego ktoś zabił. To właśnie na to rozwiązanie czekamy.



Sześcioodcinkowa produkcja podzielona jest na segmenty: pierwsze 4 odcinki ("21 września", "24 września", "26 września" i "28 września") odnoszą się do tego, co wydarzyło się od dnia zgłoszenia zaginięcia 12-letniej Asunty, a w końcu - odnalezienia jej ciała. Chronologia zostaje jednak zaburzona przez retrospekcje, które przenoszą widzów do przeszłości, by lepiej zrozumieli, co dzieje się na ekranie. Jest to zrobione w sposób płynny, co sprawia, że nie ma możliwości na zagubienie się w tej historii. Dwa ostatnie odcinki to natomiast "24 godziny" oraz "Proces", gdzie widz może postawić się także w roli sędziego.



Wszyscy bohaterowie zostali świetnie zagrani przez hiszpańskich aktorów. Każdy z nich podołał, jeśli zobrazowanie postaci oraz ich rozterek. Warto również pochylić się nad tym, jak w tej produkcji zostali przedstawieni dziennikarze oraz media - z pewnością sprawiali oni, że historia była jeszcze bardziej emocjonująca, nadając dynamiki całej produkcji.



"Sprawa Asunty" to jedna z tych pozycji, których nie da się odłożyć po jednym odcinku. To mroczna i trzymająca w napięciu fabularyzowana historia, która w 2013 r. wstrząsnęła całą Hiszpanią i kolejna udana produkcja w bibliotece Netfliksa. Sześcioodcinkowy miniserial to również idealna propozycja na długi weekend, choć nie obiecuję, że nie pochłoniecie jej w jeden wieczór.