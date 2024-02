W tym patofilmie o influencerach jest więcej cringe'u niż na socialach twoich starych

Czujcie się ostrzeżeni. "Dziewczyna influencera" to film, w którym jajko sadzone staje się leitmotivem, aby na koniec urosnąć do rangi symbolu kobiecej solidarności, a widzów doprowadzić do niestrawności. Horyzonty Szymona Gonery, reżysera i scenarzysty w jednej osobie, nie wydają się więc zbyt szerokie. Z takim wyczuciem trendów nie wróżyłbym mu kariery na Instagramie, a przecież kreuje się na znawcę tematu. Z arogancją Patryka Vegi postanawia bowiem obnażyć przed nami mroczne kulisy internetowego celebryctwa. W świecie przedstawionym ludzką wartość mierzy się w lajkach, a algorytmy są zdolne budować i niszczyć przyjaźnie. Ot, adaptacja randomowej tablicy w social mediach.



Laski prężą się na tle pięknych pejzaży, tracący popularność youtuber próbuje ratować karierę udziałem we freak fightach, wszyscy kłócą się ze sobą, a jeden celebryta krytykuje innych celebrytów. Tak w skrócie rysuje się fabuła "Dziewczyny influencera". Główne bohaterki wyruszają w podróż dookoła świata za świecenie cyckami i dupą, bo, słowami jednej z nich, taki mają job. Viola, social mediowa wyjadaczka, dumnie zmierza po milion followersów. Towarzyszy jej Zofia, która dopiero rozpoczyna swoją wirtualną karierę. Tak się też złożyło, że właśnie rozstała się z chłopakiem. Nakryła go bowiem z influencerką w średnim wieku, do czego zresztą rękę przyłożyła jej nowa psiapsi. Zamotane? Tak, to najgorszy scenariusz w polskim kinie od... ostatniego erotyka próbującego płynąć na popularności "365 dni".



