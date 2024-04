Nowy Jork, lata 80. XX wieku. Zdesperowany ojciec wraz z nieustępliwą policjantką walczy z własnymi demonami, poszukując zaginionego dziewięcioletniego syna. Oto świeży, poruszający thriller z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej: Vincent, nowojorski lalkarz i twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara, przez co stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu Eric z rysunków syna. Ma nadzieję, że dzięki temu Edgar wróci do domu.



Eric wpadnie na Netfliksa 30 maja.