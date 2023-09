Królewski ślub w "The Crown". Netflix zapowiedział finałowe wydarzenia serialu

"The Crown" to serial, który na przestrzeni lat zebrał pokaźne grono fanów. Wydarzenia z życia rodziny królewskiej powoli zbliżają się do finału w produkcji Netfliksa. Wiadomo, że w szóstym sezonie pokazany zostanie ważny dla royalsów ślub: Księcia Karola oraz Kamili Parker Bowles. Platforma Netflix opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie zapowiadające szósty i ostatni sezon produkcji.