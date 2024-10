Netflix strzelił mi tą komedią w pysk, a ja i tak się śmiałem. Ten film jest irytujący i zabawny jednocześnie

To film, który wymaga stabilnego, permanentnego zawieszenia niewiary oraz pogodzenia się z faktem, że twórcy złożyli resztki realizmu na ołtarzu absurdu. Nie jest to jednak absurd, za którym kryje się błyskotliwy dowcip, a - pisząc niedelikatnie - zwykła bzdura. Przykładowo: instalując telewizor w domu klienta bohater nie orientuje się, że ten jest w tym samym czasie mordowany (słuchawki z redukcją szumów załatwiają sprawę, wadomo), a na domiar wszystkiego bierze do ręki zakrwawione narzędzie zbrodni, by po chwili zostać ogłoszonym i w ten sposób wrobionym. Zgadza się: „Wrobiony Conny” jest dirny i okropnie niezręczny, ale nie można mu odmówić tego, że część tych bzdurek potrafi rozbawić.



Najmocniejszą stroną obrazu jest niewątpliwie jego protagonista - Filip Berg jest w tej roli fantastycznie nieporadny i zdezorientowany, a cały ten towarzyszący mu suchy humor okazuje się łatwo przyswajalny. Conny notorycznie podejmuje najgorsze możliwe decyzje, ale i wychodzi cało z potrzasku w najbardziej nieprzewidywalny i nieprawdopodobny sposób, co potrafi zapewnić sporą dawkę rozrywki. Podoba mi się również relacja bohatera z córką - ciepła, pełna chemii, motywująca działania Conny’ego, ułatwia sympatyzowanie z nim.