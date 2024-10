Trwają prace nad "Gladiatorem 3". Ridley Scott jest absolutnie pewny sukcesu

Ponad dwadzieścia lat po wydarzeniach z pierwszej części, Lucius żyje na wygnaniu w Numidii wraz ze swoją żoną i synem. Ich dom zostaje najechany przez rzymskich legionistów pod wodzą generała Marka Akacjusza, a Lucjusz wzięty do niewoli. Zainspirowany historią Maksimusa postanawia walczyć jako gladiator pod patronatem Makrynusa, sprzeciwiając się jednocześnie rządom młodych cesarzy, Karakalli i Gety. W Makrynusa - człowieka, który sam zrobi wszystko, by zostać cesarzem - wcielił się Denzel Washington. Jak wiemy z kart historii - cel polityka zostanie osiągnięty.



W filmie zobaczymy też artystów takich jak Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Derek Jacobi, Fred Hechinger i Rory McCann.



Scott podkreślił w wywiadach, że chce zachować ducha pierwszego filmu, jednocześnie wprowadzając nowe elementy i pogłębiając historię. Scenariusz napisał David Scarpa, który współpracował z Ridleyem przy filmie "All the Money in the World". Scarpa podkreśla, że jego celem było stworzenie historii, która nie tylko honoruje oryginał, ale także wprowadza świeże i zaskakujące wątki. Być może to właśnie on pracuje już nad skryptem "trójki".



Premiera w polskich kinach odbędzie się już 15 listopada.