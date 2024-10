Nie żyje aktor z "Beverly Hills, 90210". Występował na ekranie przez ponad 70 lat

Kariera aktorska Pryora trwała 70 lat. Artysta wcielił się m.in. w ojca bohaterki granej przez Kathleen Robertson w serialu "Beverly Hills, 90210", natomiast w latach 1997-2002 zagrał w spin-offie "Szpitala miejskiego" - "Port Charles" - wcielając się w byłego szpiega Victora Collinsa. Do pozostałych kreacji Pryora należą role w takich operach mydlanych jak "The Secret Storm", "The Edge of Night" czy "All My Children". Aktora można było zobaczyć również takich produkcjach jak "Halloween zabija", "Doktor Sen", "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1", "Buster's Mal Heart" czy "Na własną rękę".