Klaudia El Dursi pomaga uczestnikom "Top Model". Jej udział w programie pamiętają wszyscy

Udział celebrytki w programie odbił się szerokim echem w świecie show-biznesu. Klaudia El Dursi była bowiem pierwszą w historii "Top Model" uczestniczką, która została nagrodzona przez jury złotym biletem, co dało jej przepustkę do domu modelek i modeli bez konieczności rywalizowania z innymi osobami podczas boot campu. To, co było przez widzów gorąco komentowane, był wiek Klaudii - w momencie wejścia do programu miała ona 30 lat i była mamą dwójki dzieci. Była to wówczas niecodzienna sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że kobieta rywalizowała z dużo młodszymi od siebie uczestnikami. Znalazło się wtedy sporo osób, które twierdziły, że w tym wieku trudno jest poprowadzić karierę w modelingu.