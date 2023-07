Trzeci najpopularniejszy film w historii Netfliksa doczekał się kontynuacji. Niepotrzebnie

"Barcelona" próbuje mówić coś o żałobie i żalu, ale robi to w sposób zupełnie bezbarwny, prześlizgując się po powierzchni tematu i nie wydobywając z niego nic więcej poza garścią truizmów. To tragedia na najbardziej podstawowym poziomie - wbrew sugestiom, że wywołane utratą bliskich urazy psychiczne mogą doprowadzić do wykolejenia zdrowego rozsądku, utraty zmysłów czy nawet radykalizmu ideologicznego. Twórcy nie dają nam tego odczuć. Więcej tu słów niż uwiarygadniających je obrazów.



Wszystkie towarzyszące "jedynce" tajemnice, zagadki i nieoczywistości zniknęły. Film nie robi nic, by zgłębić podjęte tematy, by zbudować coś ambitniejszego na wątku ślepej wiary. Co więcej, wbrew zapewnieniem wcale nie rozwija mitologii uniwersum - w żaden sposób nie rozbudowuje wspomnianych stworzeń, nie mówi o nich zupełnie nic nowego. Koniec końców otrzymujemy kolejną, przeoraną przez post-apo opowieść o tym, że największym wrogiem ludzi są inni ludzie. Tak, wiemy.