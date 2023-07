"Pan Samochodzik i templariusze" już na Netfliksie. Czym różni się od serialowej adaptacji książki?

Netflix ewidentnie chciał, aby jego "Pan Samochodzik i templariusze" był nowoczesnym kinem przygodowym, w którym opowieść toczy się przy wykorzystaniu licznych atrakcji gatunkowych. Dlatego już w pierwszej scenie jesteśmy świadkami ekscytującego pojedynku w latarni morskiej w Lipawie. I w tej wersji nie brakuje historycznych ciekawostek - w przeciwieństwie do serialu są one podawane w trakcie scen akcji, bez zatrzymywania dynamicznej narracji. Mamy też o wiele mocniej wybrzmiewające konflikty, głównie za sprawą wprowadzenia czarnego charakteru pod postacią Adiosa - brutalnego i koszącego wszelką konkurencję argentyńskiego poszukiwacza skarbów. To on będzie solą w oku głównego bohatera w wyścigu po bogactwa tytułowego zakonu.