Film z uniwersum "Nie otwieraj oczu" wylądował w serwisie Netflix. Sprawdź wszystkie nowości

Nowości z tego tygodnia obejrzane? W końcu było co oglądać - na liście do odhaczenia z pewnością powinna znaleźć się polska produkcja sprzed 2 dni - "Pan Samochodzik i templariusze" - bo adaptacja powieści Zbigniewa Nienackiego wyszła Netfliksowi świetnie. W zeszłym tygodniu zadebiutowała też komedia "Teściowie poszukiwani" z Piercem Brosnanem i Niną Dobrev, a dosłownie wczoraj w serwisie wylądował 5. sezon serialu "The Good Doctor", który do tej pory dostępny był jedynie na Viaplay. Dziś na Netfliksie szykuje się równie emocjonujący dzień, a ma to związek z premierą długo wyczekiwanej kontynuacji z uniwersum "Nie otwieraj oczu".