Wszyscy pokochali nowe fantasy Netfliksa. Sto procent pozytywnych opinii

"One Piece" zadebiutowało na Netfliksie jeszcze w 2023 roku. Fani mieli uzasadnione obawy co do serialu, bo przecież aktorskie adaptacje mang nie wychodziły wcześniej platformie najlepiej ("Death Note", "Cowboy Bebop"). Złą passę udało się jednak przełamać. Historia młodego pirata, który zbiera załogę i rusza w poszukiwaniu bajkowego skarbu, zyskała spore grono zwolenników. I to zarówno wśród krytyków, jak i widzów.



1. sezon "One Piece" cieszy się aż 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Wszystko dzięki temu, że - jak czytamy w podsumowaniu - oddaje istotę ukochanego materiału źródłowego za sprawą uroczej adaptacji, której serce bije po właściwej stronie. I dlatego właśnie serial zgodnie z oczekiwaniami przypadł do gustu zarówno wieloletnim fanom oryginału, jak i widzom, którzy nie mieli z pierwowzorem styczności. Innymi słowy: stał się hitem.

One Piece - opinie o 2. sezonie serialu fantasy Netfliksa

"One Piece" cieszyło się wystarczającą popularnością i uznaniem, żeby Netflix zechciał zamówić 2. sezon. Stało się to stosunkowo szybko, bo już dwa miesiące po premierze pierwszych odcinków. A jednak na dalszy ciąg przygód Monkey D. i jego zwariowanej załogi musieliśmy czekać niemal trzy lata. I w końcu ta kontynuacja nadeszła, przechodząc najśmielsze oczekiwania.

2. sezon "One Piece" pojawił się na Netfliksie dokładnie wczoraj, 10 marca. Zanim fani zdążyli się na niego rzucić, po sieci zaczęły krążyć opinie, że jest genialny. Krytycy, którzy mieli okazję serial zobaczyć, zachwalają go jak jeden mąż. Dosłownie! Nowe odcinki mają 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Perfekcyjny wynik.

Rzadko się zdarza, żeby jakaś produkcja cieszyła się samymi pozytywnymi recenzjami. Co prawda w przypadku 2. sezonu "One Piece" to się może zmienić, bo na razie Rotten Tomatoes zebrało 19 opinii krytyków. Aczkolwiek doskonały wynik to i tak coś godnego odnotowania. Pozostaje tylko patrzeć, aż potwierdzą go widzowie.

Na razie 2. sezon "One Piece" wielkim hitem nie jest. Przynajmniej w Polsce. W momencie pisania tego tekstu zajmuje czwarte miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Aczkolwiek od jego premiery minął zaledwie dzień. Możliwe, że zaraz zestawienie zdominuje. Przy takich recenzjach aż by wypadało, nie?

Rafał Christ 11.03.2026 14:16

