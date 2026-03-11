Dinozaury opanowały Netfliksa. I dobrze, bo ten serial jest genialny

Ładowanie...

"Czego nie wiemy o dinozaurach" to nowy serial twórców "Naszej planety". Wspólnie ze Stevenem Spielbergiem na stanowisku producenta wykonawczego zapraszają oni widzów do świata dinozaurów. Przeprowadza nas przez niego sam Morgan Freeman. Przynajmniej w oryginalnej wersji językowej, bo jeśli chodzi o Polskę, Netflix postanowił powierzyć rolę narratorki Krystynie Czubównie.



"Czego nie wiemy o dinozaurach" wpadło na Netfliksa 6 marca. I okazało się strzałem w dziesiątkę. Widzowie oszaleli na punkcie dokumentalnego serialu. Oglądają go jak najęci, dzięki czemu zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju - przebija nowy sezon "Outlandera", "One Piece" czy "Vladimira".

Czego nie wiemy o dinozaurach - opinie o serialu Netfliksa

"Czego nie wiemy o dinozaurach" nie ma sobie równych. I to zarówno pod względem komercyjnym, jak i artystycznym. W końcu serial Netfiksa podoba się wszystkim, którzy go widzieli. I to nawet tym najbardziej wymagającym, bo wśród krytyków nie ma złych opinii. 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes najlepiej świadczy o jakości produkcji.

Zwykli widzowie potwierdzają opinie krytyków nie tylko tym, że "Czego nie wiemy o dinozaurach" oglądają jak szaleni. Po seansie chętnie wchodzą na media społecznościowe, aby podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Może i miewają jakieś zastrzeżenia, ale ogólnie piszą pochwalen peany na cześć nowego serialu Netfliksa.

Obejrzałem nowy dokument na Netfliksie "Czego nie wiemy o dinozaurach" i bardzo mi się podobał. Szanuję to, że momentami był brutalny - żadne zwierzę nie było traktowane ulgowo, jak to bywa w wielu innych dokumentach o dinozaurach. No i narracja Morgana Freemana to zawsze duży plus



Moje przemyślenia o "Czego nie wiemy o dinozaurach": spokojnie mogłoby mieć 10 odcinków, wizualnie jest niesamowity, dobra narracja, brak velociraptora to jakaś abstrakcja, tragiczne zakończenie, bardzo przyjemne w oglądaniu



Netfliksowe "Czego nie wiemy o dinozaurach" to niezwykły dokument - kompletnie powaliła mnie niesamowitość tego filmu. Jestem ogromnie zadowolony. To jeden z najlepszych paleontologicznych dokumentów, jakie ukazały się w ostatnich latach. Narracja Morgana Freemana jest znakomita, a stworzenia wyglądają spektakularnie. Wow - czytamy na X (dawny Twitter).

Choć dla widzów "Czego nie wiemy o dinozaurach" mogłoby trwać i 10 odcinków, serial składa się tylko z czterech epizodów. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, szybko możecie więc tę zaległość nadrobić. Szybko i przyjemnie. Nie może być inaczej, skoro w produkcję zaangażował się Steven Spielberg - twórca "Jurassic Park".

Zapoczątkowana przez Stevena Spielberga jeszcze w 1993 roku seria filmów o dinozaurach trwa do dzisiaj. I wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie może aktualnie tego nie widać, ale na świecie użytkownicy chętnie sięgają po najnowszą odsłonę franczyzy.

W globalnej topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych dostępnych na platformie "Jurassic World: Odrodzenie" zajmuje aktualnie drugą pozycję. Jakby tego było mało gdzieś na dalszych miejscach znajdziemy trzy poprzednie części. Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że dinozaury przejęły Netfliksa.

Rafał Christ 11.03.2026 10:18

