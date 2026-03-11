REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Dinozaury opanowały Netfliksa. I dobrze, bo ten serial jest genialny

Tyle głośnych premier na Netfliksie, a użytkownikom i tak tylko dinozaury w głowach. Nowy wyprodukowany przez Stevena Spielberga serial zdominował topkę najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. I dobrze, bo "Czego nie wiemy o dinozaurach" to rzecz doskonała.

Rafał Christ
Dinozaury opanowały Netfliksa. I dobrze, bo ten serial jest genialny
REKLAMA

"Czego nie wiemy o dinozaurach" to nowy serial twórców "Naszej planety". Wspólnie ze Stevenem Spielbergiem na stanowisku producenta wykonawczego zapraszają oni widzów do świata dinozaurów. Przeprowadza nas przez niego sam Morgan Freeman. Przynajmniej w oryginalnej wersji językowej, bo jeśli chodzi o Polskę, Netflix postanowił powierzyć rolę narratorki Krystynie Czubównie.

"Czego nie wiemy o dinozaurach" wpadło na Netfliksa 6 marca. I okazało się strzałem w dziesiątkę. Widzowie oszaleli na punkcie dokumentalnego serialu. Oglądają go jak najęci, dzięki czemu zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju - przebija nowy sezon "Outlandera", "One Piece" czy "Vladimira".

REKLAMA

Czego nie wiemy o dinozaurach - opinie o serialu Netfliksa

"Czego nie wiemy o dinozaurach" nie ma sobie równych. I to zarówno pod względem komercyjnym, jak i artystycznym. W końcu serial Netfiksa podoba się wszystkim, którzy go widzieli. I to nawet tym najbardziej wymagającym, bo wśród krytyków nie ma złych opinii. 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes najlepiej świadczy o jakości produkcji.

Zwykli widzowie potwierdzają opinie krytyków nie tylko tym, że "Czego nie wiemy o dinozaurach" oglądają jak szaleni. Po seansie chętnie wchodzą na media społecznościowe, aby podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Może i miewają jakieś zastrzeżenia, ale ogólnie piszą pochwalen peany na cześć nowego serialu Netfliksa.

Obejrzałem nowy dokument na Netfliksie "Czego nie wiemy o dinozaurach" i bardzo mi się podobał. Szanuję to, że momentami był brutalny - żadne zwierzę nie było traktowane ulgowo, jak to bywa w wielu innych dokumentach o dinozaurach. No i narracja Morgana Freemana to zawsze duży plus

Moje przemyślenia o "Czego nie wiemy o dinozaurach": spokojnie mogłoby mieć 10 odcinków, wizualnie jest niesamowity, dobra narracja, brak velociraptora to jakaś abstrakcja, tragiczne zakończenie, bardzo przyjemne w oglądaniu

Netfliksowe "Czego nie wiemy o dinozaurach" to niezwykły dokument - kompletnie powaliła mnie niesamowitość tego filmu. Jestem ogromnie zadowolony. To jeden z najlepszych paleontologicznych dokumentów, jakie ukazały się w ostatnich latach. Narracja Morgana Freemana jest znakomita, a stworzenia wyglądają spektakularnie. Wow

- czytamy na X (dawny Twitter).

Choć dla widzów "Czego nie wiemy o dinozaurach" mogłoby trwać i 10 odcinków, serial składa się tylko z czterech epizodów. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, szybko możecie więc tę zaległość nadrobić. Szybko i przyjemnie. Nie może być inaczej, skoro w produkcję zaangażował się Steven Spielberg - twórca "Jurassic Park".

Zapoczątkowana przez Stevena Spielberga jeszcze w 1993 roku seria filmów o dinozaurach trwa do dzisiaj. I wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie może aktualnie tego nie widać, ale na świecie użytkownicy chętnie sięgają po najnowszą odsłonę franczyzy.

W globalnej topce najpopularniejszych filmów anglojęzycznych dostępnych na platformie "Jurassic World: Odrodzenie" zajmuje aktualnie drugą pozycję. Jakby tego było mało gdzieś na dalszych miejscach znajdziemy trzy poprzednie części. Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że dinozaury przejęły Netfliksa.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"CZEGO NIE WIEMY O DINOZAURACH" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
CZEGO NIE WIEMY O DINOZAURACH
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
11.03.2026 10:18
Tagi: Co obejrzeć?dinozauryJurassic WorldSeriale Netflix
Najnowsze
9:25
Dubiel tłumaczył się u Wojewódzkiego. Nawet prowadzący się załamał
Aktualizacja: 2026-03-11T09:25:09+01:00
8:57
Czy będzie 2. sezon Vladimira? Sprawa jest jasna
Aktualizacja: 2026-03-11T08:57:28+01:00
20:04
To jedno z największych sci-fi Netfliksa. Aż żal patrzeć na to, co platforma z nim robi
Aktualizacja: 2026-03-10T20:04:14+01:00
18:02
Gdzie jest teraz morderca z TikToka? Paskudna historia z true crime Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-10T18:02:00+01:00
17:23
Vladimir od Netfliksa to sztos. Gdzie jeszcze grała Rachel Weisz?
Aktualizacja: 2026-03-10T17:23:27+01:00
15:11
Whoopi Goldberg zgasiła Timothee Chalameta: Uważaj, chłopcze
Aktualizacja: 2026-03-10T15:11:55+01:00
14:41
Czy Projekt Hail Mary to arcydzieło science fiction? Mnie rozczarował
Aktualizacja: 2026-03-10T14:41:30+01:00
14:19
Serial lepszy od Bridgertonów. Fani Netfliksa cofnęliby dla niego czas
Aktualizacja: 2026-03-10T14:19:56+01:00
12:44
Polskie science fiction jest wielkim hitem za granicą. Czekałem na to
Aktualizacja: 2026-03-10T12:44:33+01:00
10:37
2. sezon One Piece jest wspaniały. Na taki powrót czekałem
Aktualizacja: 2026-03-10T10:37:02+01:00
10:08
Świt Jedi jest martwy. Nowe Gwiezdne wojny skasowane
Aktualizacja: 2026-03-10T10:08:31+01:00
8:58
Kiedy wraca Reacher? Gwiazda serialu zapowiada 4. sezon
Aktualizacja: 2026-03-10T08:58:18+01:00
8:13
Elijah Wood nie chce, aby ktoś inny grał Froda. Wniosek jest oczywisty
Aktualizacja: 2026-03-10T08:13:59+01:00
19:44
Pomysłów na Maszynę do zabijania 2 nie brakuje. Czy będzie nowa część?
Aktualizacja: 2026-03-09T19:44:00+01:00
19:11
Królowa przetrwania powróciła. I już jest gorąco
Aktualizacja: 2026-03-09T19:11:00+01:00
18:22
Teoria o Robbym z The Pitt przybiera na sile. Mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-03-09T18:22:00+01:00
18:10
Tak wygląda nowość od Apple TV. Już mówią, że będzie kontrowersyjna
Aktualizacja: 2026-03-09T18:10:19+01:00
17:40
Gwiazdor arcydzieła sci-fi chce, żeby mężczyźni nie bali się łez na jego filmie
Aktualizacja: 2026-03-09T17:40:24+01:00
16:16
Wszystko, co wiemy o Polowaniu na Golluma. Czy to będzie trylogia?
Aktualizacja: 2026-03-09T16:16:00+01:00
14:22
Nowy serwis wchodzi do Polski. Namiesza
Aktualizacja: 2026-03-09T14:22:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA