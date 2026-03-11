Jutro wraca najbardziej relaksujący serial Netfliksa
Żaden inny serial Netfliksa nie daje takiego poczucia komfortu. Użytkownicy platformy znajdują w nim ukojenie skołatanych nerwów. Dzięki temu już od lat uważnie śledzą losy bohaterów "Virgin River". Produkcja zaraz doczeka się kolejnego, 7. sezonu.
O tym serialu nie mówi się tak dużo, jak o największych hitach Netfliksa. Wokół premier jego kolejnych sezonów nie ma szumu, jak w przypadku "Stranger Things", "One Piece" czy "Bridgertonów". A przecież ma ogromne grono wyznawców. Inaczej nie byłby kontynuowany od 2019 roku. Dobrze przecież wiemy, że platforma nie cacka się z produkcjami, które nie spełniają jej oczekiwań. A z "Virgin River" wciąż nie może się rozstać, dzięki czemu już jutro, 12 marca zadebiutuje jego 7. sezon.
"Virgin River" jest w ogóle zupełnie inne od tytułów, jakimi Netflix karmi je na co dzień. Próbuje nas szokować kolejnymi kryminałami i thrillerami, wbijać w fotele widowiskowymi science fiction i kopać tyłki napędzaną adrenaliną akcją. A tutaj proponuje coś na uspokojenie naszych skołatanych nerwów. Dlatego widzowie tak uwielbiają ten serial. W serwisie trudno bowiem o drugą produkcję, która zapewniałaby takie poczucie komfortu.
Virgin River - komfortowy serial Netfliksa wraca z 7. sezonem
"Virgin River" to po prostu nowoczesna odmiana comfort TV - seriali dających poczucie bezpieczeństwa, relaksu, emocjonalnego ukojenia. Akcja zabiera nas do tytułowego miasteczka w Kalifornii. Pogrążona w żałobie pielęgniarka zacząć tam wszystko od nowa. Na miejscu okazuje się jednak, że życie na prowincji wcale takie proste nie jest. Bo konfliktów w społeczności, w której każdy siebie zna, nie brakuje. Ale zawsze kończą się one pojednaniem, wyjaśnieniem tajemnic czy romantycznym happy endem. Fabuła zawsze zmierza w dobrą stronę, co daje widzom upragniony komfort.
Do tego twórcy budują spokojną atmosferę, racząc nas pejzażami lasów, pokazując drewniane domki czy zaglądając do lokalnych barów. "Virgin River" utrzymane jest więc w stylu reklamy spokojnego życia poza dużym miastem, gdzie bohaterowie nie są moralnie zepsuci, konflikty nie kończą się rozlewem krwi, a emocje są raczej szczere niż ironiczne. Netflix proponuje nam więc lekarstwo na zmęczenie pędem codziennego życia. A użytkownicy niezmiennie ciągle je zażywają, bo mówimy o jednym z największych "cichych hitów" platformy.
Netflix zdaje sobie sprawę, że jego użytkownicy pożądają więcej takiej rozrywki. Dlatego ani myśli "Virgin River" przerywać. 12 marca zadebiutuje na platformie 7. sezon serialu, ale już wiadomo, że nie będzie tym ostatnim. Jeszcze w zeszłym roku platforma dała zielone światło na 8. odsłonę produkcji. Tym samym to już jest jeden z najdłużej (o ile nie najdłużej) trwających tytułów serwisu.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Dinozaury opanowały Netfliksa. I dobrze, bo ten serial jest genialny
- To jedno z największych sci-fi Netfliksa. Aż żal patrzeć na to, co platforma z nim robi
- Vladimir od Netfliksa to sztos. Gdzie jeszcze grała Rachel Weisz?
- Serial lepszy od Bridgertonów. Fani Netfliksa cofnęliby dla niego czas
- To fantasy nauczyło bindżować użytkowników Netfliksa. Najlepsza rzecz, jaką widzieli