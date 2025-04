Zmiany w Oscarach: od teraz jury musi oglądać filmy, które ocenia

Jak donosi Variety, Akademia zatwierdziła najnowsze zasady dotyczące głosowania na filmy w danej kategorii. Od przyszłorocznej gali należący do gremium przyznającego nagrody będą musieli obejrzeć wszystkie tytuły nominowane w danej kategorii, aby móc na nie później głosować. Członkowie będą mogli uzyskać dostęp do głosowań w tzw. rundzie finałowej w kategoriach, w których potwierdzili, że obejrzeli wszystkie nominowane tytuły. Jak to sprawdzić? Zdaje się, że i na to jest rozwiązanie. Portal wskazuje, że Akademia planuje monitorować to za pomocą swojej platformy streamingowej, Academy Screening Room, do której dostęp mają wyłącznie członkowie. Jeśli chodzi zaś o filmy oglądane poza wspomnianą platformą, należący do Akademii powinni przesłać formularz, w którym wskazują, gdzie i kiedy obejrzeli określony film.