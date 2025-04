Nowa kategoria na Oscarach. Akademia nareszcie zacznie nagradzać kaskaderów

Ostatnia, 97. gala wręczenia Oscarów miała miejsce 2 marca 2025 roku. Poprowadził ją znany amerykański komik Conan O'Brien. Najwięcej nominacji do najważniejszej nagrody kina otrzymały "Emilia Perez" (13), "The Brutalist" i "Wicked" - oba po 10. Ostatecznie żadne z nich nie osiągnęło dwucyfrowego wyniku - pięć statuetek trafiło do "Anory", trzy do "The Brutalist", zaś z dwoma statuetkami wyjechały ekipy "Diuny: Części drugiej" oraz wspomnianych wyżej musicali.