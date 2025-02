Dziewczyna z igłą - gdzie obejrzeć online polski film z szansą na Oscara?

Na ten moment "Dziewczyna z igłą" nie jest jeszcze dostępna w polskich serwisach VOD. Za granicą można oglądać ją w ramach wypożyczenia na platformie Amazon Prime Video oraz na Apple TV+. Jeśli tytuł pojawi się w Polsce, najprawdopodobniej to właśnie w tych serwisach będzie można go obejrzeć. Biorąc pod uwagę, że "Dziewczyna z igłą" zadebiutowała w Wielkiej Brytanii 10 stycznia i już jest dostępna w Prime Video w ramach wypożyczenia, możemy przypuszczać, że niebawem trafi również do Polski.