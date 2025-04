To najgłośniejszy oscarowy film od lat. Wreszcie obejrzysz go na Max

"The Brutalist" został nominowany do Oscarów w 10 kategoriach ( w tym m.in. za kreacje aktorskie Felicity Jones i Guya Pearce'a). Ostatecznie, Akademia przyznała ekipie filmu trzy statuetki - za najlepsze zdjęcia (Lol Crawley), najlepszą muzykę (Daniel Blumberg) oraz najlepszą pierwszoplanową rolę męską (Adrien Brody). Produkcja zgarnęła również trzy Złote Globy - dla najlepszego reżysera, najlepszego aktora pierwszoplanowego oraz najlepszego filmu dramatycznego. Żaden z tych werdyktów nie dziwi - to piękny, monumentalne w jak najlepszym znaczeniu tego słowa, dzieło. Tym ciekawszy wydaje się fakt, że na ten imponujący technicznie film przeznaczono bardzo niewielkie (biorąc pod uwagę dzisiejsze, "hollywodzkie" realia) środki - budżet "The Brutalist" wyniósł ok. 100 milionów dolarów.