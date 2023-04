Pobił dziecko, żeby dostać odszkodowanie. Jeden post na Facebooku sprawił, że sprawca jest już zatrzymany

Wczoraj na Facebooku masowo zaczęto udostępniać post dziewczyny, która zaapelowała o to, by przekazywać go dalej. Dołączyła do niego screeny wiadomości, z których wynikało, że partner matki dziecka dotkliwie pobił chłopca, by dostać odszkodowanie. Siła internetu zadziałała, a sprawą natychmiast zajęło się Biuro Obrony Praw Dziecka, które złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o zatrzymanie sprawcy i zabezpieczenie dziecka.