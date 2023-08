Partner Sandry Bullock nie żyje. Bryan Randall przegrał walkę z ciężką chorobą

Bryan Randall i Sandra Bullock poznali się w styczniu 2015 roku, kiedy mężczyzna został zatrudniony do roli fotografa na urodzinach jej syna Louisa, a już w sierpniu zjawili się razem na ślubie Jennifer Aniston i Justina Theroux. W październiku po raz pierwszy zadebiutowali razem na czerwonym dywanie i mimo że nigdy nie wzięli ślubu, od momentu, gdy spotkali się po raz pierwszy, co jakiś czas pojawiały się doniesienia o ich wspólnych wypadach z dziećmi aktorki oraz romantycznych wycieczkach. W marcu 2022 roku, podczas promocji filmu "Zaginione miasto", Sandra Bullock podjęła decyzję o wycofaniu się na jakiś czas z branży filmowej, by spędzić czas z rodziną. Dziś media obiegła smutna informacja - okazało się, że Bryan Randall cierpiał na ciężką chorobę. O jego śmierci poinformowała rodzina.