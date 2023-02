Paul Mescal w pełni zasługuje na Oscara. Jego rola w "Aftersun" jest naprawdę świetna

Rzeczywiście produkcję wypełniają kolejne, leniwe wakacyjne kadry z Turcji, okraszone nostalgią za latami 90. To właśnie do Turcji Calum grany przez świetnego Paula Mescala zabiera swoją 11-letnią córkę Sophie na wakacje. Choć hotel, w którym się zatrzymują, nie jest najlepszy, Calum chce jak najlepiej spędzić ten wakacyjny czas ze swoją latoroślą. Przez to, że bohater grany przez Mescala, nie jest razem z matką swojego dziecka, widzi Sophie znacznie rzadziej, niż by chciał. Wyjazd do tureckiego kurortu jest więc okazją, aby po prostu pobyć ze sobą: popluskać się w wodzie, poopalać, potańczyć w rytm przebojów tamtych lat, jak m.in. "Under Pressure" Queen i Davida Bowiego oraz wziąć udział w karaoke. Między wakacyjnymi migawkami obserwujemy ojca Sophie, którego coś bardzo dręczy. Do tego dochodzą tajemnicze migawki z klubu w rytm pulsującej muzyki, szloch Caluma na brzegu łóżka, rzucanie przez Sophie aluzji o tym, że ojciec kiepsko zarabia, tajemnicze skręcenie ręki, by potem przenieść się w przyszłość, obserwując dorosłą już smutną Sophie. Widzowie nie dostają odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło. Mogą się jedynie domyślać, a każdy z nich na swój sposób ułoży sobie w głowie układankę z rozsypanych wakacyjnych obrazków.