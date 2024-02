Na ten tytuł najbardziej czekali przede wszystkim fani kultowej serii gier „Five Nights at Freddy's”. Przez lata na jej temat powstało mnóstwo teorii spiskowych, mniej lub bardziej „realnych”. Zapaleni gracze robili wszystko, aby dojść do prawdy, a konkretnie do tego, skąd produkcja zaczerpnęła fabularną inspirację. Trzeba przyznać, że konstrukcja gry aż prosiła się o jakąś skrajnie mroczną, może do tej pory niewyjaśnioną historię kryminalną. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo na pewno, czy inspirację stanowiła jakakolwiek prawdziwa sprawa lub miejska legenda. I chyba właśnie w tym jest cały urok. Gdy znika tajemnica, znika też towarzysząca jej pewna magiczna aura.