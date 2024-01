Gdzie obejrzeć horror "Slotherhouse: Leniwa śmierć" online? Film wpadł do VOD

Fabuła filmu "Slotherhouse: Leniwa śmierć" skupia się na tytułowym leniwcu o imieniu Alfa, który prowadzi spokojne życie w Panamie. Kiedy zwierzak zostaje schwytany przez śliskiego kłusownika, mężczyzna przewozi go do Stanów Zjednoczonych, gdzie trafia w czułe ramiona Emily Young. Dziewczyna jest studentką ostatniego roku i marzy o wygraniu wyborów na prezeskę studenckiego bractwa. By podbić sobie zasięgi w mediach społecznościowych, postanawia zaadaptować leniwca. Gdy jednak społecznością studencką wstrząsa seria makabrycznych morderstw, okazuje się, że z pozoru słodki zwierzak to w rzeczywistości mordercza maszyna do zabijania, która zamienia życie Emily i jej koleżanek w piekło.