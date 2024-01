Olać oryginalne premiery Netfliksa. Lepiej obejrzeć nowe horrory na licencji

"Halloween zabija" kończy się co prawda cliffhangerem, ale nie ma sensu drążyć tematu i szukać gdzieś na innych platformach "Halloween. Finał". Lepiej go nie oglądać i uznać, że to na dwójce kończy się seria Davida Gordona Greena. Bo po co patrzeć, jak reżyser niszczy spuściznę Michaela Myersa? O wiele przyjemniej będzie przejść do drugiego horroru, który również w przyszłym tygodniu wyląduje na Netfliksie.