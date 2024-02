"Ciche miejsce" (2018) oraz "Ciche miejsce 2" (2020) to popularne horrory w reżyserii Johna Krasinskiego, które odniosły spory sukces w branży filmowej. Pierwszy z nich został wyróżniony nominacją do Oscara za najlepszy montaż dźwięku, do Złotego Globu za najlepszą muzykę oraz do statuetki BAFTA w kategorii najlepszy dźwięk. Sequel również walczył o tę ostatnią nagrodę, lecz ostatecznie musiał obejść się smakiem.