Proste życie, proste emocje i jasny przekaz. To najlepszy przykład, jak film staje się hitem na Netfliksie

O "Prostym życiu" na pewno nie można powiedzieć, że jest produkcją oryginalną, zmieniającą życie i zmuszającą do refleksji. Można za to stwierdzić, że ten film jest zwyczajnie ładny i przyjemny w odbiorze. Aktorzy zostali dobrani świetnie, a ich wewnętrzne rozterki widoczne były jak na dłoni. Duńskie krajobrazy, muzyka i kilkuetapowa wędrówka głównego bohatera działają bardzo kojąco, a wszystkie te walory filmu pokazują, że nawet z powtarzalnego schematu można stworzyć coś, co będzie po prostu niezłe.