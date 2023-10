Obejrzeliśmy najnowszy amerykański horror z Piotrem Adamczykiem. Kogo gra polski aktor?

Zanim przejdziemy do omówienia roli Piotra Adamczyka, warto pochylić się nad tym, czym "Spadające gwiazdy" w ogóle są. Na pokazie filmu na Splat!FilmFest współreżyser Richard Karpala określił film mianem "lo-fi witch horror". Dodał jeszcze coś o kosmosie, bo to rzeczywiście produkcja, która ma w sobie coś nie tylko z kina grozy poświęconego czarownicom, ale też science fiction. Zaintrygowani?



"Spadające gwiazdy" rozgrywają się gdzieś na pustyni nieopodal Los Angeles. Śledzimy w nich losy trójki braci, ruszających na poszukiwania zakopanego gdzieś ciała czarownicy, która swego czasu spadła z nieba jako jedna z gwiazd. Wszyscy dobrze znają zasady. Wiedzą, że truchła nie można dotykać, ani tym bardziej profanować. Jeden z bohaterów wylewa jednak na nie trochę piwa. Jak już się pewnie domyślacie, przynosi to koszmarne konsekwencje.



