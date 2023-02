Piotr Adamczyk robi zawrotną karierę za granicą. Za jedną rolę zgarnia olbrzymie pieniądze. Tylko pozazdrościć takiej kwoty

Piotr Adamczyk jest aktorem, który zapisał się w pamięci polskich widzów wieloma rolami, jak m.in. "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Chopin. Pragnienie miłości", "Listy do M." oraz "Czas honoru". Piotr Adamczyk od kilku lat próbuje swoich sił za granicą. W 2021 roku polski aktor zagrał w serialu Marvela "Hawkeye", stworzonym na potrzeby Disney+. Adamczyk wcielił się tam w członka nowojorskiego gangu dresiarzy i pojawił we wszystkich odcinkach serialu. Później posypały się kolejne role. Gwiazdor zagrał w serialu Amazona - "Lightyears". Adamczyk dołączył również do obsady serialu science-fiction "For All Mankind" Apple TV.