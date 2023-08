Piotr Adamczyk zagrał w amerykańskim horrorze. Film obejrzysz w Polsce

Piotr Adamczyk ponownie udowadnia, że przedwcześnie wsadziliśmy go do jednej szuflady z Tomaszem Karolakiem, na której widnieje napis polskie komedie romantyczne. Owszem, grywa w tym pogardzanym gatunku i nawet wcielił się w papieża - ta łatka towarzyszyła mu praktycznie do czasu występu w "Hawkeye'u". Aktor coraz częściej pojawia się w zagranicznych produkcjach i na swoim koncie prócz serialu MCU ma jeszcze role w "For All Mankind" Apple TV+ czy "Nocne niebo" Amazon Prime Video. Jak widać, jego repertuar rozciąga się od sasa do lasa, ale w horrorze jeszcze nie występował.



Z nowym gatunkiem w swojej aktorskiej karierze Piotr Adamczyk zmierzył się niedawno. Wystąpił bowiem w niskobudżetowym horrorze zrealizowanym przez Amerykanów polskiego pochodzenia - Richarda Kaprala i Gabriela Bienczynskiego. "Falling Stars" mogli już obejrzeć uczestnicy Festiwalu Filmowego w Locarno. Niedługo jednak film pojawi się w Polsce.



