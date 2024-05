"Godzilla i Kong: Nowe imperium" - gdzie obejrzeć online? Bestie zaryczą w waszych domach

Będziecie potrzebować większych telewizorów. "Godzilla i Kong: Nowe imperium" to bowiem film na maksa. Przerośnięte stwory idą w nim w parze z blockbusterową przesadą. Słowem: otrzymujemy jedną wielką rozpierduchę. Tytułowi bohaterowie muszą zmierzyć się z całkowicie nowym zagrożeniem, które do tej pory czaiło się gdzieś w niezbadanych terenach Pustej Ziemi. Teraz jednak daje o sobie znać, pokazując całą swoją potęgę. Tytani połączą siły, aby stawić mu czoła. Oczywiście, z drobną pomocą ludzi, bo to przecież nasz los waży się tutaj na szali. Ale nie bójcie się. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon MonsterVerse (a przynajmniej ich większości) element ludzki wcale tutaj nie razi.



Stojący za kamerą Adam Wingard poszedł za ciosem. Po świetnej "Godzilli vs. Kong" postanowił docisnąć pedał gazu do samej dechy. On wie, że "Godzilla i Kong: Nowe imperium" to hollywoodzkie widowisko, w którym główną atrakcję stanowią wielkie potwory. Pozwala nam nimi oczy nacieszyć, a bohaterów ludzkich przerysowuje do granic. To zawsze były klisze, ale tym razem doprowadzone zostają do swej ekstremalnej formy. Na ekranie szczególnie błyszczy Dan Stevens wcielający się w Trappera - weterynarza przerośniętych stworów. Poznajemy go, gdy wyrywa Kongowi zęba. How cool is that?