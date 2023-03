Duże zmiany w dekoderach Polsatu. Sprawdź czy ciebie też dotyczą

Polsat potrafi przyciągać klientów. Wczoraj wystartowała promocja, dzięki której wykupując dowolny pakiet Polsat Box z Disney+ użytkownicy przez rok mogą cieszyć się dostępem do platformy zupełnie za darmo. Serio! To nie jest żart, to nie są ćwiczenia. Naprawdę! 12 miesięcy subskrypcji serwisu Myszki Miki za 0 (słownie: zero) zł (wszystkiego dowiecie się z tego tekstu).



Wraz ze startem promocji Polsat postanowił ułatwić użytkownikom dekoderów Polsat Box 4K i Polsat Box 4K Lite korzystanie z Disney+. Pojawiła się w nich bowiem dedykowana platformie aplikacja. Żeby wejść do świata Marvela, Star Wars, Pixara, etc., etc., wystarczy włączyć zielony przycisk z domkiem na pilocie i znaleźć ikonę serwisu w menu głównym. A skoro już przy menu głównym jesteśmy...



