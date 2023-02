Co obejrzeć w VOD? Najlepsze filmy na Disney+

Jeśli jakiś film zasługuje na miano kultowego, jest to właśnie "The Rocky Horror Picture Show". Ten film nawet po kilkudziesięciu latach bawi równie mocno, co podczas pierwszego seansu o północy. Jeśli mi nie wierzycie, zapytajcie ludzi, którzy wciąż go w ten sposób oglądają. Tak jest. On już od niemal pięciu dekad jest w kinach puszczany. Oglądając go, widzowie ciągle tańczą w rytm Time Warp i krzyczą w odpowiednich momentach do ekranu. Zresztą sami zechcecie to zrobić, kiedy zobaczycie produkcję w zaciszu swojego domu.