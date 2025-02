Nie chcesz czekać na premierę w TV? Oglądaj produkcje Polsatu przedpremierowo w Polsat Box Go

Pod koniec stycznia Polsat przedstawił świetne nowości na wiosnę 2025, które z pewnością ucieszą fanów kabaretów, polskich seriali oraz miłośników dobrego kina. Oprócz kontynuacji takich produkcji jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", "Teściowie" czy "Komisarz Mama", na małych ekranach pojawi się również polski thriller "Krew" oraz muzyczne talent show "Must Be the Music", które po latach wraca na antenę Polsatu.