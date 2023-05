Nadchodzi kumulacja sportowych emocji. Półfinał Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go

W maju nadchodzą wydarzenia, których żaden szanujący się fan sportu nie może przegapić. Jest ich sporo, a wszystkie można oglądać online, na żywo i na wielu urządzeniach jednocześnie - na 20 kanałach sportowych dostępnych w pakiecie Sport na platformie Polsat Box Go. Jeśli z niego nie korzystacie, czas to szybko zmienić. Bo przecież już dzisiaj, we wtorek 9 maja w ramach półfinału Ligi Mistrzów UEFA Real Madryt zagra z Manchesterem City.



Na Polsat Box Go spotkanie obejrzycie w 4K. Podobnie zresztą jak rewanż drugiej półfinałowej pary - Inter Mediolan i AC Milan - który odbędzie się już 16 maja. Wszystkie z łącznie czterech meczów półfinałowych Ligi Mistrzów UEFA możecie śledzić na żywo na kanałach Polsat Box Premium. Podczas każdego z tych wydarzeń kibice mogą na platformie korzystać z trybu statystyk, zapewniającego dostęp do najważniejszych statystyk danego spotkania. Teraz również w aplikacji na iPhone'y.



Czytaj także: